自治体や住民による最大限の警戒が続く中、10日も各地でクマによる被害が出ています。専門家も警鐘を鳴らしています。全国各地でクマ被害が止まりません。現場に急行してきた警察車両。木の上にいたのはクマです。10日午前、クマが現れたのは人気の観光地・黒部ダムから近い長野・大町市にある温泉郷。警察などが取り囲み、緊張が走っていました。結局、クマは吹き矢で麻酔を打ち眠らせ、捕獲しました。銃声が鳴り響いたのは富山・