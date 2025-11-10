NHK連続テレビ小説『マッサン』が、12月22日よりNHK総合で再放送されることが決定した。 参考：シャーロット・ケイト・フォックス、『ばけばけ』出演「今の自分を生かせると思う」 本作は、ウイスキーづくりに情熱を注ぐ主人公・亀山政春（玉山鉄二）と、スコットランドから来日した妻・エリー（シャーロット・ケイト・フォックス）が、数々の苦難を二人三脚で乗り越えながら激動の時代を生き抜く