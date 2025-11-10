オーストリア人指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督のもとで好成績を残しているクリスタル・パレス。各ポジションに実力者が揃っており、今夏にはエベレチ・エゼがアーセナルに引き抜かれた。そのエゼに続く存在としてすでにビッグクラブから注目されているのがアダム・ウォートンだ。現在は英2部で戦うブラックバーン・ローヴァーズの出身で、2024年にパレスに移籍。ポジションはダブルボランチで、現在は日本代表の鎌田大地