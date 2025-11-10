紅葉シーズン真っ只中の岡山県北で、登山者の遭難に備えようと警察が山岳救助訓練を行いました。 【写真を見る】紅葉シーズンに合わせ...登山者の遭難に備え警察が山岳救助訓練応急処置や搬送の手順を確認【岡山・新庄村】 「きつくないですか。大丈夫ですか」「はいOKです」 岡山県新庄村のキャンプ場で行われた訓練には、真庭警察署を中心に14人が参加しました。応急処置や搬送の手順を確認したあと、男性が登