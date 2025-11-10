山形市の小学校で、きょう児童が「世界記録」に挑戦しました。紙飛行機を使って行われたその挑戦にカメラが密着しました。 【写真を見る】世界記録に挑戦！5分間で紙ヒコーキをいくつ折れる？県内一のマンモス小学校がビッグな挑戦…その結果は！？（山形） 大塚美咲アナウンサー「今始まった子どもたちの挑戦！それは５分間で紙飛行機を折った数の世界記録です！」 合図と共に、凄まじいスピードで紙飛