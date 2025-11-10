角界で抜群の人気を誇った石川県穴水町出身の元小結・遠藤が、9日福岡市内で引退会見を開き、「幸せな相撲人生だった」と振り返りました。スピード出世の相撲人生を振り返ります。元小結・遠藤の北陣親方「悔いは一切ない。本当にいっぱいいっぱいやりました。幸せな相撲人生だったなと本当に思う」12年半の現役生活にピリオドを打った遠藤。郷土の名力士の引退に地元・穴水町では…穴水町民「小さな穴水町の星として日本中のファ