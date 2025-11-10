世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の会長を務めていた徳野英治氏が、2026年春の金沢市長選挙への出馬を正式に表明しました。徳野英治氏は金沢市出身の70歳。富山大学を卒業後、2008年から2009年と2013年から2020年までの2回にわたって世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の会長を務めました。2024年、金沢市に戻り、現在は政治団体「かなざわ輝きフォーラム」の常任顧問を務めています。10日の会見で「故郷に恩返ししたい」と述べた