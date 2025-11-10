広島県では初の女性知事が誕生です。9日に行われた県知事選挙で初当選した横田美香さんが昨夜の広島テレビの番組に生出演し、今後の抱負を語りました。■手振り（翌朝）「おはようございます。おはようございます。」きのう行われた広島県知事選挙で初当選を果たした横田美香さん。一夜明け、広島市内で道行く人たちに感謝の気持ちを伝えました。新人3人の争いを制した横田さん。広島県では16年ぶりの知事交代で、初の女性知事