広島駅ビルでは開業して初めて迎えるクリスマスを盛り上げようと、駅ビルをカラフルに照らすイルミネーションの試験点灯が行われました。JR西日本や広島電鉄などが共同で企画しました。11月14日からクリスマスの12月25日まで毎日午後6時から点灯するということです。ライトアップされるのは駅ビルだけではありません。駅の南口のタクシーやバス乗り場から見える路面電車の橋桁の下の部分が、赤やオレンジ、水色な