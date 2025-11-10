明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、8日にアウェーで湘南と対戦。 守備が崩壊し、今シーズン最多5失点を喫する厳しい展開。長谷川元希、マテウス・モラエスがゴールネットを揺らして2点を返しますが、2－5で敗れクラブワーストタイとなる17試合連続勝利なしという結果となりました。 次節は今シーズンのホーム最終戦、最後こそサポーターの声援に報いる