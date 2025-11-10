任期満了に伴う呉市長選挙は、現職の新原芳明氏が新人3人を破り、3期目の当選を果たしました。■町の人と握手「おめでとうございます」新原芳明氏は11月10日朝、街頭に立って有権者らに感謝を伝えました。現職と新人3人の争いとなった呉市長選挙は現職の新原氏が3万9000票近くを獲得し当選しました。選挙戦では2期8年の実績に加え、子育て支援の拡充などを訴えました。■新原氏「若者や女性がチャレンジできる町、みんなが誇り