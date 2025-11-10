サッカー日本代表が１０日、千葉市内で国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）に向けて一部メンバーで始動。久保、中村、菅原、安藤、佐藤の５人のフィールドプレーヤーと、ＧＫ早川がピッチで体を動かした。招集されたメンバーで最年少１９歳の佐藤は、国内組で臨んだ７月のＥ―１選手権以来の代表入り。６月のＷ杯アジア最終予選では歴代４番目の若さとなる１８歳２３７日で国際Ａマッチデビ