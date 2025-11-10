黄川田沖縄北方担当相が１１月８日、根室市で北方領土を視察した際に「一番外国に近いところ」と発言したことをめぐり、高市首相が電話で注意したことを明らかにしました。（大築紅葉衆院議員）「領土主権を担う閣僚がこうした発言をすることの重み、元島民、地元の方々のお気持ちをどう受け止めていますか」（高市早苗首相）「北方領土はわが国の領土であり、政府としてはその立場で領土問題に取り組んでいるという立場に誤解を招