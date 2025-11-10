１０日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）では、８日に死去した同局・菅谷大介アナウンサー（享年５３）を追悼した。菅谷さんは８日午後１時６分、消化管からの出血のため死去。同局によると、菅谷アナは７日夜、勤務を終えて帰宅後、不調を訴え、都内の病院に救急搬送された。その後容体が急変し、天国へと旅立った。葬儀は近親者のみで執り行う。この日の番組で、森圭介ア