空き家の数が過去最多となっている岐阜県で、古民家を改修して「民泊」の施設として活用する取り組みが始まっています。“墨俣一夜城”で知られる、岐阜県大垣市の墨俣町。城下町にひっそりと佇む古民家で11月8日、県主催の「民泊開業・空き家活用現地ガイダンス」が行われました。イベントには、民泊の開業を検討している住民など30人ほどが参加しました。参加者：「空き家が増えているというニュースも見ますし、仕事柄