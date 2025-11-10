◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝Honda鈴鹿―ヤマハ（2025年11月10日京セラドーム）オリックスの田嶋大樹投手（29）が10日、社会人野球日本選手権の第50回大会を記念して実施されている「レジェンド始球式」に登場した。Honda鈴鹿―ヤマハの準々決勝前に登板。高めに浮くボール球となり、「初めての経験だったので緊張しました」と苦笑いを浮かべた。佐野日大（栃木）卒業後の進路は、大学進学ではなくJR東日