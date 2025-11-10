ソフトバンクは１０日、人工知能（ＡＩ）が自動で電話応対する「ＡＩオペレーター」の提供を始めたと発表した。人間らしい自然な音声で対話できるのが特徴だとしており、コールセンターでの導入を見込んでいる。子会社のジェナックス（東京）が、米オープンＡＩの技術を活用して開発した。人間同士の会話とほぼ変わらないテンポで質問に回答できるという。ＡＩが対応できない場合は、人間のオペレーターに引き継ぐ。別のＡＩ