収まる気配が全く見えない、列島各地を襲うクマ被害。この週末も北海道・札幌市の円山動物園にはクマの足跡が。そして、青森・三戸町では、煮干しスープが人気のラーメン店にもクマが出没しました。10日も長野・大町市では、近くに人間がいてもお構いなし、木の上で大きなあくびをするクマを目撃。人の生活圏にちゅうちょなく入り込むクマが相次いでいます。こうした中、番組が向かったのは北海道。北海道・砂川地区の猟友会が撮影