最高裁で初となる「ウェブ会議」を用いた口頭弁論が１０日、第１小法廷（岡正晶裁判長）で開かれた。遺産の相続分を争う訴訟の弁論で、裁判官５人と原告側が東京・隼町にある最高裁の法廷に姿を見せた一方、被告側は那覇市からウェブ参加した。ウェブ会議による口頭弁論は、民事裁判のデジタル化の一環として昨年３月、民事訴訟法の改正に伴って導入された。当事者らが出廷する費用や時間を軽減できるほか、期日の調整がしやす