「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンが広島との乱打戦を制した。投手陣は平良、大勢、金丸、西口らが好投した一方で、隅田が乱調だった。三回から３番手で登板すると、予定していた３イニングを投げきれず、２回２／３を９安打９失点で降板。制球を乱す場面が目立ち、５四球を与えるなど課題を残した。５点リードの九回に登板した松山も４安打を集中され、