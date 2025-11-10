テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー（28）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。乃木坂46時代の同期で、歌舞伎俳優の中村橋之助（29）との婚約を発表した能條愛未（31）を祝福した。斎藤アナは能條の婚約を報告する投稿を引用し、「大好きな愛未の幸せが私の幸せ」とつづり、「わーおめでたい…!!」と祝福した。斎藤アナと能條は乃木坂46の1期生として活動していた。