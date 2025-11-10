2025年9月にプロデビューした愛知県瀬戸市の中学3年生、加藤金次郎選手（15）、愛称「金ちゃん」が、11月6日から兵庫で行われた男子ゴルフのACNチャンピオンシップに出場しました。 【写真を見る】史上最年少「15歳185日」でレギュラーツアー予選通過 プロゴルファー加藤金次郎選手(15) 愛称は“金ちゃん”「しびれるね～ゴルフはやっぱり」 イーブンパー45位タイからスタート