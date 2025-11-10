佐賀県警のDNA型鑑定不正を巡り、県弁護士会刑事弁護委員会が、裁判で検察側が県警のDNA型鑑定結果を証拠提出した場合、積極的に不同意とするよう会員の弁護士に要請していたことが10日、分かった。複数の弁護士が明らかにした。