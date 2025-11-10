岐阜県大野町でクマの目撃が相次ぎ、住民の不安が高まっています。隣接する揖斐川町で開かれたマラソン大会では、爆竹を鳴らしてクマを遠ざけるなどの異例の対策が取られました。 ■クマを目撃した住職「生で見ると恐怖感が…」 11月7日正午ごろ、岐阜県大野町にある来振寺で、体長およそ1メートルの成獣とみられるクマが出没しました。住職の明星さん：「山裾からクマが下りてきた。その後、シャッター