フジテレビの親会社のフジ・メディア・ホールディングスは、今年度の中間決算を発表し、一連の問題での広告収入の落ち込みで、129億円の営業赤字となったことを発表しました。フジ・メディア・ホールディングスが発表した今年度の4月から9月までの決算は、中居正広さんをめぐる一連の問題による広告収入の落ち込みを受けて、129億円の営業赤字となりました。一方、第一四半期のあとはCM出稿が回復基調にあり増加傾向が続いているな