Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬º£Ç¯11·î10Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Î³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë301¾òÄ´ººÁ¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤ò1Ç¯´ÖÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥´ë¶È¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÆ¹ñ´ØÏ¢»Ò²ñ¼Ò5¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Î1Ç¯´Ö¼Â»ÜÄä»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¡×¤ò¸øÉÛ¤·¡¢11·î10Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÅìÉô»þ´Ö9Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï10Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Î³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë301¾òÄ´ººÁ¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤ò1Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¡ÖÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦