北海道むかわ町の山林で男性の遺体が見つかった死体遺棄事件で、男性を刃物で殺害したとして知人の男が殺人の疑いで追送検されました。（婚約者を名乗る女性）「憎しみもあるし、悔しさもあるし、全部いろんな感情が織り交じっています」怒りをあらわにするのは、死亡した西村隆行さんの婚約者だったという女性です。（婚約者を名乗る女性）「とにかく昔の男みたいな感じで、男らしさがあっての思いやりもあるし、とにかく優しい人