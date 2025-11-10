「キラキラした表情をしていらして素敵でした」人気テレビ番組アメトーーク！(テレビ朝日)がXを更新。出演したゲストが話題を呼んでいる。6日放送の「相撲大好き芸人」にゲスト出演した女優の宮粼あおい(39)の様子を公開。前髪を切りそろえたスタイルで芸人の話に笑顔を見せている。SNS上では「大相撲の話題にキラキラした表情をしていらして素敵でした」「透明感ありすぎてちょっと透けてる」「40歳⁉見えない」