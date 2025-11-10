◆記者コラム・タカ番24時「働いて働いて働いて…」。新語・流行語大賞にノミネートされた高市早苗首相の言葉のごとく、ホークスの選手には「練習して練習して練習して…」という表現が当てはまる。レギュラーシーズン、クライマックスシリーズ（CS）、日本シリーズと激戦を戦い抜いた選手たちが、休む間もなく来季に向けて動き始めている。山川は最高殊勲選手に輝いた日本シリーズから中1日で本拠地近隣のビーチでトレーニ