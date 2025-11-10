多額の特殊詐欺被害が確認されました。 【写真を見る】被害額は1900万円現金を入れた紙袋がいつの間にかなくなり...70代女性が特殊詐欺被害にその手口とは？ 女性は1か月に渡り現金をおろす（山形） 鶴岡市の７０代の女性が現金１９００万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあったということです。 犯人は宅配業者を名乗り電話をかけ、その後警察官を装って金をだまし取っていました。 警察によりますと今年９月、鶴岡市に