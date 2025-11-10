福岡東署は10日、福岡市東区馬出2丁目11番付近の路上で同日午後4時15分ごろ、下校中の小学生女児2人が自転車（黒色、ミニサイクル）に乗った見知らぬ男から「お菓子いらないか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20代で短髪。色不明の上衣下に緑色シャツ、黒色ズボン着用。