11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表、同18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が10日、千葉県内で初日のトレーニングを実施した。練習後、GK早川友基（鹿島アントラーズ）が取材に応じた。今回の活動では、正守護神の鈴木彩艶（パルマ）が左手の骨折で辞退となり、２番手格の大迫敬介（サンフレッチェ広島）も16日に天皇杯の準決勝が控えているため、招集見送りとなった。E-１選手権以降、３番手