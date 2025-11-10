札幌市から提供された、円山動物園の敷地内のクマの写真です。撮影されたのは１１月９日午後９時ごろ。９日午前１０時ごろにクマの痕跡が見つかっており、繰り返し出没しているものとみられます。ここのあたりを歩いているのがわかります。小屋に向かって歩いているか、目が光っているのがわかります。 北海道内で相次ぐクマの目撃ですが、札幌円山動物園での足跡の発見を受けて、円山公園の一部や自然歩道「円山ルート」