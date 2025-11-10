強い紫外線から目を守るため公務中のサングラスの着用を認める動きが全国で広まっています。鹿児島市消防局でも9日からサングラスの着用が始まりました。（仁田尾美菜アナウンサー）「午後2時前の鹿児島市。雲はかかっているが隙間から入る日差しが眩しく感じる」近年、健康被害を防ぐため、警察官やバスの運転手がサングラスをつけて業務にあたっています。鹿児島市消防局でも強い日差しの下で働く職員の目を守るため