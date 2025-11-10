バイクによる違法な「すり抜け運転」。大阪府警が一斉取り締まりを実施しました追い越し禁止の車線を乗り越えて、車を追い抜く一台のバイク。これは道路交通法に違反する行為で、大阪市鶴見区の「寝屋川大橋」周辺では通勤ラッシュなどで渋滞しやすく道幅も狭いため、こうした危険な運転が後を絶たちません。こうした中、１１月１０日朝大阪府警が一斉取り締まりを行い、約１時間半であわせて１２台のバイクと１台の車を摘発