元中日の山本昌氏（60）が、山崎武司氏（56）とともに東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。11月15、16日の侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京ドーム）に注意を促した。山本昌氏は「韓国ってやっぱり日本戦には燃えてくるんですよね、いつの時代も」と、日本戦には闘志をみなぎらせる相手を警戒した。近年は国際大会の結果もメジャー進出の選手数も日本が圧倒している。だからこそ、「最近は日本の野球に差を付