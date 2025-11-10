フィリピンでまた台風の被害です。大型で強い台風26号は昨夜、フィリピン北部ルソン島に上陸。AP通信によりますと、子どもを含む4人が死亡したほか、およそ1000軒の住宅が損壊しました。台風26号は島を横断し、南シナ海を北西に進んでいますが、現在も数十万人が避難を余儀なくされているということです。フィリピンでは先週も、台風25号の直撃で220人以上が死亡する甚大な被害が出ています。