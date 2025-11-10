かつて「浪速のエリカ様」と呼ばれた元衆院議員でタレント・上西小百合（42）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新した。上西は「温かいお団子が美味しい。小中高と天王寺だったからずっと食べてる甘党まえだのみたらし団子。大阪以外の人も知ってる？」とつづり、みたらし団子を手に笑顔の写真を投稿。この写真にコメント欄には「上西さんキレイ」「超可愛い」「ご表情が生き生きしてますね」など絶賛の声が寄せられた。