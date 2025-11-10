台湾有事をめぐる高市総理の発言が物議を醸しています。歴代政権が明言しなかった集団的自衛権を行使できる「存立危機事態になりうる」と答弁したことについて、野党側が発言の撤回を迫りました。きょうの衆議院・予算委員会。日本の安全保障政策について論戦が熱をおびました。立憲民主党大串博志 衆院議員「多くの新聞も1面で書かれている。日本の国として戦争に入るということなんですよ。撤回、取り消しはしないんです