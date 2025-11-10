自殺した元兵庫県議に対する名誉毀損（きそん）の疑いで逮捕された政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）が10月、ドバイに渡航していたことが分かった。警察は、今後、逃亡の恐れなどがあると判断し、逮捕に踏み切った。「これ以上の犠牲が生まれてほしくない」カメラの前で、親指を立て笑みを見せた人物。元兵庫県議への名誉毀損の疑いで10日に送検された、政治団体「NHK党」の党首・立花孝志容疑者（58）。