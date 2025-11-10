NTTドコモは11月10日、人間とAIエージェントが協働する新しい会議スタイルの実現に向け、「会議支援エージェントシステム」を開発したことを発表した。このシステムでは、さまざまな役割を持つ複数のエージェントが人間と同じように会議に参加し、リアルタイムに情報収集や分析を行ったり、最適なタイミングで新たな提案や多面的な意見を発言したりするなど、多角的に会議を支援する。会議支援エージェントシステムの概要図○シス