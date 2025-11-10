これから迎える雪のシーズン。金沢市は町会が業者に依頼する除雪費の補助額を増額することを発表しました10日に開かれた金沢市長の会見。村山市長は、町会が業者に依頼した除雪費の補助額の上限について、これまで町会側の負担が大きかったことから50万円から70万円に引き上げるとしました。また、これまで補助の対象期間は、市の雪害対策本部の設置後となっていましたが、ことしから市長が補助の期間を別に定めることとして