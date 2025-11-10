国内男子ゴルフツアーのダンロップフェニックス（２０〜２３日、宮崎・フェニックスＣＣ）の大会事務局は１０日、２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）の出場を正式に発表した。３年連続１１回目の出場になる。過去１０度は優勝に加え１２、１５、昨年が２位。トップ１０を外したのは２回だけと結果を残してきたホスト大会に、今年も日本のエースが帰ってくる。松山は事務局を通じてコメントを発表。「今年もダンロップ