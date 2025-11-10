神奈川県川崎市内のJR川崎駅前近くの居酒屋で、男が店の自動ドアのガラスを蹴って破壊し、店内に入る様子を撮った動画がXで投稿され、関心を集めている。関係者からの110番通報を受け、県警の川崎署がこの男を器物損壊の現行犯で逮捕したことが分かった。一体何の目的でこんなことをしたのだろうか。「痛い、痛い。やってる、やってる、やってるわ...」グレーの上着を着た男が、居酒屋の前に立ち、「エーイ、エーイ」などと叫んで