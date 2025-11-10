生活保護基準引き下げの「違法」が最高裁によって認められながら、引き下げ前の水準に戻して支給する措置はいまだ始まらず、その見通しも立っていない。 11月7日には、国・厚労省が最高裁判決後に立ち上げた有識者で構成する専門委員会の第8回会合が厚労省で開かれた。そこでは、原告らが求める「被害額の全額支給を、全受給者に行う」ことを否定する内容とも取られる見解が出され、原告と原告を支援する「いのちのとりで裁判全国