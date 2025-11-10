三豊警察署 10日午後3時40分ごろ、香川県三豊市山本町財田西の国道377号の交差点で、右折中の路線バスの側面に大型バイクが衝突しました。 この事故で大型バイクが転倒し、運転していた観音寺市の会社員の男性(22)が足などに軽傷を負いました。大型バイクは路線バスを追い越そうとして衝突したということです。 路線バスに乗客はおらず、男性運転手（75）にけがはありませんでした。警察が事故の原因を調べています。