山形県上山市内の果樹園で今シーズン、クマはが月以降、たびたび園地に出没し、ラ・フランスなどの西洋ナシを食い荒らしました。その被害は西洋ナシ、2トン分に上る見込みです。園地の女性（クマは丸ごと食べる？）「食べ残しがだいぶ落ちていた。せっかく1年間育ててきたものがクマの被害に遭ってなんともならないというのは言葉にならない気持ちでなかなかつらい」クマによる食害が発生したのは上山市皆沢の長沼果樹園です