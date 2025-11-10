「世界アイドル共和国」東京・秋葉原でも、大阪・日本橋でもない、名古屋にこの夏「アイドルの聖地」がオープンした。アイドルに“なりきれる”スポットがなぜ名古屋に？それを紐解くと、名古屋独特の“カワイイ”カルチャーへの熱さが見えてくる。【大宮高史／ライター】＊＊＊【写真】「推しと同じ視点を味わいたい」圧倒的な没入感…体験型スタジオ＆常設ステージ2025年8月29日に名古屋・栄にオープンした「世界アイド