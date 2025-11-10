ドル円一時１５４．２１、ユーロ円１７８．４５レベルに上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りが継続している。ドル円は154.21レベル、ユーロ円は178.45レベル、ポンド円は203.17レベルにそれぞれ本日の高値を伸ばしている。 米上院でのつなぎ予算通過を受けて、次は下院での審議・可決および大統領署名への進展が期待されている。欧州株はいずれも堅調に推移しており、米株先物もプラス圏推移。リスク