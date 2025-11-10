愛知県田原市の渥美魚市場。カツオやタイ、ヒラメなど、新鮮な魚が次々と競り落とされていきます。 【写真を見る】海藻を食い荒らす“海の厄介者”の魚アイゴを名物グルメに ｢おいしい…間違いなく｣地元の飲食店やホテルがメニュー開発 愛知･田原市 Q. 狙いは？（仲買人）「きょうはタイです！」ただ、「海の異変」はこの港でも…（仲買人）「（水揚げされる魚が）年々少なくなっている、ここ4～5年」 Q. 海の環境